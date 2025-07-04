Президент Польши раскритиковал заявления о пророссийской позиции Трампа

Дуда: СМИ часто обвиняли Трампа в пророссийской позиции, но он далек от нее

СМИ в США часто обвиняли американского лидера Дональда Трампа в пророссийской позиции, но он далек от нее. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью порталу Onet.

Политик резко отреагировал на подобные вопросы журналистов, попросив «не делать таких заявлений». «Я далек от того, чтобы поддаваться подобным медийным фантазиям, в основном появляющимся в некоторых СМИ в США, которые всегда обвиняли Дональда Трампа в какой-то выдуманной, воображаемой пророссийской позиции», — подчеркнул он.

Дуда напомнил, что Трампа всегда обвиняли в этом, однако «в самом конце он взял и заблокировал "Северный поток-2"».

Уходящий в отставку президент Польши также отметил, что между Варшавой и Вашингтоном возникают разногласия по украинской тематике, в частности по вопросу вступления Украины в НАТО. Дуда сказал, что членство Украины в НАТО отвечает интересам Польши, даже если с американской стороны могут быть иные взгляды.