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15:16, 4 июля 2025Мир

Президент Польши рассказал о разногласиях с Трампом по Украине

Дуда: У Польши с США расходятся интересы по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

Между Варшавой и Вашингтоном возникают разногласия по украинской тематике, в частности по вопросу вступления Украины в НАТО. Об этом заявил действующий президент Польши Анджей Дуда, его слова передает издание Onet.

«Да, иногда у нас с США расходятся интересы по конкретным вопросам. Конечно, иногда у нас другая точка зрения. То же самое, что сегодня с Украиной», — сказал политик.

Дуда подчеркнул, что, по его мнению, членство Украины в НАТО отвечает интересам Польши, даже если с американской стороны, в частности у президента США Дональда Трампа, могут быть иные взгляды, продиктованные национальными приоритетами США.

Ранее Дуда, покидающий свой пост, посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Навроцкому. «Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал политик.

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