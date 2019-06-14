Тучные женщины арендовали автобус и прокатились в нижнем белье по центру города

Тучные женщины в нижнем белье прокатились на второй палубе двухэтажного автобуса по центральной улице Лондона. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала журналистка и блогерша Эмили Кларксон, участвовавшая в акции.

По словам Кларксон, она решилась на такой шаг, чтобы поддержать полных девушек со всего мира, а также чтобы отпраздновать десятилетие бренда нижнего белья для тучных женщин Curvy Kate.

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«Сейчас многие бренды начали признавать, что любое тело может быть красивым и заслуживает внимания! Сегодня мы показали людям много красивых тел! Мы танцевали, смеялись и сияли, а прохожие останавливались, чтобы взглянуть на нас и поприветствовать нас» — написала Кларксон под постом, добавив, что это был потрясающий опыт.

Кроме того, блогерша призналась, что этот поступок заставил ее выйти из зоны комфорта. Помимо журналистки, в акции приняли участие еще несколько девушек. Все они были одеты в белье бренда Curvy Kate.

В феврале плюс-сайз модели взбунтовались и прошли по центру Лондона с плакатами в пользу тучных женщин. Во главе демонстрации выступили американская актриса Хейли Хасселхофф, а также модели Фелисити Хейвард и Сонни Тернер.

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