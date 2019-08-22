Российский бренд снял в рекламе бикини полных женщин и обрадовал покупателей

Российский бренд купальников Bondi снял в рекламной кампании женщин с разными типами фигур и обрадовал покупателей. Снимки появились в Instagram-аккаунте марки.

Так, на одном из них три девушки с пышными формами позируют в бикини разных цветов. «Любое тело подходит для бикини. Любое тело готово к лету. Любое тело прекрасно!» — гласит описание к публикации.

Фото опубликовано @bondi_beachwear

Пользователи соцсети с восторгом отреагировали на фото. «Вот это красивый бодипозитив!» — одобрила одна из них. «Ваши купальники сидят идеально на любой фигуре», — похвалила другая. «Купальники очень красиво смотрятся, модели красивые», — согласилась третья.

На странице профиля говорится, что купальники производятся на Бали из экологичных материалов.

В июне российский бренд нижнего белья My Dear Petra опубликовал снимок модели с неотретушированным телом и поразил покупателей. На фотографии девушка, держащая в руке цветок ранункулюс, стоит спиной к камере и демонстрирует белое кружевное белье. На ее бедрах видны растяжки, родинка и царапина.

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