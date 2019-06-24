Небритые подмышки певицы на обложке журнала взволновали пользователей сети

Знаменитостей и пользователей соцсетей взволновала обложка нового номера журнала Rolling Stone, на которой появилась певица Эшли Франджипани (более известная как Холзи) с волосатыми подмышками. Своими мыслями на эту тему они поделились в Instagram и Twitter.

На фотографии Холзи запечатлена крупным планом с запрокинутыми за шею руками и небритыми подмышками.

Актеры и музыканты одобрили внешний вид певицы и похвалили издание за бодипозитив. «Мне очень нравится, что они не отретушировали подмышки, как сделали бы большинство изданий. Женщины — не маленькие дети, у которых на теле нет волос. Потрясающая обложка», — высказалась шведская певица Зара Ларссон в Twitter. «На этой фотографии все настолько прекрасно, что я даже не знаю с чего начать», — оценила американская актриса Деми Ловато в Instagram под фото в аккаунте Холзи. «Уровень рок-звезды», — поддержал рэпер Бенни Бланко.

Материалы по теме Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы

К обсуждению присоединились и поклонники Холзи. «Больше всего мне нравится, что ее подмышки выглядят нормальными. Мои подмышки не являются чем-то, за что мне должно быть стыдно. Господи, благослови Холзи», — написала пользовательница Twitter под именем kristentheys. «Теперь я понимаю, что не должна жертвовать пять минут на бритье подмышек вместо того, чтобы заниматься своими материнскими обязанностями», — заявила другая с ник-неймом Creighton Former.

В июне 2018 года украинская певица Сюзанна Варнина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с небритыми животом и подмышками и столкнулась с волной негодования со стороны подписчиков. «Это просто смешно! Мир сошел с ума! Все выкладывают свой целлюлит, складки, прыщи, совсем забыв о здоровье. Бодипозитив — хорошее движение, но его превратили в какой-то фарс», — возмутился один из низх.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!