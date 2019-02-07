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Украинская певица показала прыщи и взбесила фанатов

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Украинская певица Сюзанна Варнина опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи с замазанными кремом прыщами на левой щеке и подбородке.

Фотография появилась в соцсети в среду, 6 февраля.

«Ты такой, как я, такой же человек... Моя кожа склонна к высыпаниям, можно воспринимать это как норму, норму моего организма, например. Помогайте своим органам функционировать корректно, не обижайтесь на то, как они работают. Любовь телу», — призвала певица в описании.

Однако подписчиков взбесило неподобающее поведение Варниной.

«Ну прыщи свои выставлять — это не от большого ума», — критиковали они.

«Это просто смешно! Мир сошел с ума! Все выкладывают свой целлюлит, складки, прыщи, совсем забыв о здоровье. Бодипозитив — хорошее движение, но его превратили в какой-то фарс», — возмущались другие.

«Зачем прям все выкладывать!? Что за прикол. А прыщ на жопе тоже сфоткаешь и выложишь? Что за деградация творится с людьми! Ну есть проблема — лечи. Н***** (зачем) это фоткать, не пойму», — недоумевали третьи.

«И зачем нам всем смотреть на твои прыщи? Уродство какое-то. Ты талантливая девушка, но это уже перебор! Раздражают подобные посты», — высказались четвертые.

«Это не норма, а воспаление. Кожу надо лечить», — порекомендовали пятые.

Некоторые, напротив, похвалили Варинину за откровенность.

«Сюзи, спасибо тебe. У меня проблема с кожей, я боролась, а потом начала понимать, что мне это просто надо принять. Это крутой духовный рост для меня и любовь безусловная», — благодарили они.

На момент публикации фотография певицы собрала около 43 тысяч лайков в Instagram.

В июле 2018 года Сюзанна Варнина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с небритыми животом и подмышками и насмешила поклонников.

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