Украинскую певицу затроллили за волосатые подмышки

Украинская певица Сюзанна Варнина опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с небритыми животом и подмышками.

«Я прекрасна, и мне все равно, что говорят другие! Слова не могут меня задеть», — подписала девушка одну из публикаций. Снимки вызвали волну негатива со стороны поклонников, и они затроллили Варнину в комментариях.

«Когда я смотрю на эти волосатые подмышки, а чувствую омерзительный запах», — писали одни.

«Симпатичная девочка, но волосатость вызывает отвращение», — согласились другие.

Публикация от Siuzanna Varnina (@siuzannavarnina) 2 Июл 2018 в 11:46 PDT

Певица также выложила фотографию итальянской актрисы Софи Лорен с небритыми подмышками, и некоторые пользователи одобрили приверженность Варниной бодипозитиву.

«Она такая естественная и сексуальная! Но только настоящий мужчина может это понять. Ее тело восхитительно!» — хвалили они.

«Послушайте, люди, какая вам разница, как выглядит человек? Это ее тело и ее внешность, и Сюзанна будет выглядеть так, как ей хочется. И несмотря ни на что, девочка классно поет. Так что вперед», — поддержала еще одна подписчица.

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