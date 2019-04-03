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Студентку подняли на смех за отказ брить ноги из-за лени

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Студентка из Валенсии, которая перестала бриться несколько месяцев назад, показала ноги в соцсетях и столкнулась с волной язвительных отзывов. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 24-летней Аны Калатаюд Перес-Манглано, в ее отказе от бриться нет никаких феминистических или политических подтекстов: ей «просто стало лень». «Мне не стыдно ходить с волосатыми ногами. Женщины такие, у них растут волосы. Мы сами выбираем, бриться нам или нет. Я устала бриться только потому, что меня к этому обязывает общество, и не буду делать этого до тех пор, пока сама не захочу», — пояснила она.

Затем Ана добавила, что перестала брить ноги в ноябре, а молодые люди, с которыми она встречалась, никогда не заставляли ее избавляться от волос на теле.

Когда Перес-Манглано поделилась видео, на котором намеренно продемонстрировала свои ноги в соцсетях, ее осыпали сексистскими оскорблениями. Помимо этого, многие обзывали ее ужасной и отвратительной, а другие заявляли, что она страдает низкой самооценкой и депрессией.

Последний отзыв особенно задел студентку. «Не могу поверить, что случайный человек из интернета поставил мне диагноз», — ужаснулась она.

Однако были и те, кто поощрял решение Перес-Манглано. Девушка рассказала, что женщины присылали ей сообщения с благодарностью и поддержкой.

В июле прошлого года британский производитель женских станков для бритья Friction Free Shaving снял первую в истории телевизионную рекламу, в которой женщина по-настоящему сбривает волосы с тела. Представители компании заявили, что этим роликом они намерены положить конец существовавшему до этого запрету демонстрировать телезрителю реальные волосы на женском теле.

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