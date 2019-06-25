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Покупателей поразили изъяны на бедрах модели в рекламе российского бренда

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Российский бренд нижнего белья My Dear Petra опубликовал снимок модели с неотретушированным телом и поразил покупателей. Публикация размещена в официальном аккаунте магазина в Instagram.

На фотографии девушка, держащая в руке ранункулюс, стоит спиной к камере и демонстрирует белое кружевное белье. На ее бедрах видны растяжки, родинка и царапина.  

Пользователи сети обрадовались отсутствию фотошопа на снимке. «Как же круто, что фото такие настоящие. Оттого еще красивее», — написала одна девушка. «Господи, как прекрасны естественные женские тела с растяжками и несовершенствами», — поддержала ее другая покупательница. «Надоели вылизанные фото. Должно быть больше брендов, поддерживающих настоящую красоту. Уважаю. А то у девушек создается комплекс неполноценности», — отметила третья подписчица. «Поддерживаю! Молодцы! Только думала, что пора бы к вам заглянуть и тут это фото, приду точно», — согласилась еще одна комментаторша.

В мае 2018 года американский магазин одежды запустил рекламную кампанию, которая поддерживает несовершенства женщин. В новом движении бренда Missgided модели с лишним весом, недостатками кожи, большими родинками, обильными веснушками и прочими «изъянами» отстаивают «неидеальную красоту».

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