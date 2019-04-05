Неудачная поза модели в купальнике обрадовала покупателей

На сайте британского онлайн-ретейлера Asos появилась фотография модели, которая рекламировала купальник в неудачной позе, пишет издание Daily Mail.

Девушка на снимке сидит, чуть сгорбившись, боком к камере в бледно-сиреневом бикини бренда Monki. На ее животе видны несколько жировых складок.

Клиенты Asos обрадовались «бодипозитивности» компании и поблагодарили фотографов в соцсетях.

«Спасибо, Asos, за этот ракурс», — писали пользователи Twitter.

«Женщина с по-настоящему здоровым телом — с ума сойти», — отметили другие в комментариях.

«Факт наличия этих складок у стройной девушки говорит о недостатке диверсификации в модной индустрии», — высказались еще одни.

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Asos перестал ретушировать тела своих моделей в 2017 году. Впоследствии его примеру последовали многие модные бренды. На сегодняшний день от фотошопа отказались крупнейшие компании, такие как H&M, Misguided и BooHoo.

В июле прошлого года шведский бренд одежды H&M стал первым популярным масс-маркетовым производителем, который не отретушировал тела моделей на рекламных кадрах. Фотографы оставили растяжки на бедрах и волосы на руках девушек, демонстрировавших купальники.

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