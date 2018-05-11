Ценности
 
Последние новости
Науку и образование в России разделят
Забытый российский автомат промелькнул на параде
У крыс нашли признаки человеческого сознания
Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию
Четырехлетний мальчик поиграл с розеткой и спалил квартиру
Родители сдали в полицию зарезавшую мужа-насильника дочь
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Украинский музыкант Олег Скрипка предрек суд над Россией в Гааге
В Киеве задумались об отмене празднования Дня Победы 9 мая
В России предложили сократить расходы на пенсии
Новости партнеров

Ратаковски надела панамку из 90-х и рассказала о личном

Перейти в «Мою Ленту»
Эмили Ратаковски

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась для обложки французского журнала Marie Claire и рассказала поклонникам о том, как нелегко быть известной. Об этом пишет Daily Mail.

Для издания актриса позировала в недавно вернувшейся в моду панамке Burberry и с лапшой в руках.

В интервью Ратаковски сообщила, что ее свадьба, которая состоялась в феврале 2018 года, была воспринята публикой неоднозначно. «С одной стороны, многие радовались событию, но некоторые люди списали моего жениха со счетов. Они говорили, что дают нам максимум три недели», — рассказала модель.

Костюм от бренда Zara, который девушка надела на помолвку, также не вызвал восторга. «Я надела то, что хотела надеть. Я правда считаю, что этот наряд мне очень подходит и главное — в нем я чувствовала себя комфортно», — прокомментировала Ратаковски.

Вдобавок актриса поделилась еще одной неприятной историей, связанной с ее популярностью: «Я помню была статья с заголовком "Эмили Ратаковски — Моцарт груди", которую отправили моему отцу, а он переслал мне. Это было ужасно. Для него я все еще маленький ребенок».

Модель также осветила свои взгляды на феминизм. «Мы растем в патриархальной культуре, где женщина видит и воспринимает себя глазами мужчин. Но если женщина решила, что она просто хочет любить себя, должно ли это быть грузом? Я не знаю ответ. Это и есть феминизм. Это свобода выбора. Делайте только то, чего вам по-настоящему хочется», — заявила девушка.

В феврале американская супермодель Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме Zara. Девушка удивила своих подписчиков, опубликовав в социальной сети Instagram фотографию с подписью: «Итааак, у меня сюрприз. Сегодня я вышла замуж». Мужем модели стал Себастиан Биар-МакКлард, с которым она встречалась всего несколько недель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Emily Ratajkowski sizzles on Marie Claire cover and talks 'writing-off' of her surprise marriage
Эмили Ратаковски разделась догола во славу Нью-Йорка
Эмили Ратаковски явилась на собственную свадьбу в дешевом костюме цвета горчицы
Ратаковски публично разделась перед мужем ради бизнеса
Ценности
Ценности00:08Сегодня

Носи и сохрани

Во что христиане превратили моду
18:2410 мая

Ким Кардашьян получила по заслугам

11:54Сегодня

Меркель разозлила Карла Лагерфельда

11:52Сегодня

Женщины показали проблемные места во имя красоты

Ценности00:0410 мая

Гламурные подонки

Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
11:3410 мая

Сару Джессику Паркер высмеяли за старость

00:2427 апреля

Мужчинам предложили пахнуть штормом и дорогой

16:4010 мая

Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе

Ценности00:0225 апреля

Время наглых

Секс-символы эпохи вареных джинсов, молодых богачей и всемогущего телевизора
12:11 7 мая

Пенелопа Крус обрадовала поклонников натуральным лицом

10:0324 апреля

Эмили Ратаковски разделась догола во славу Нью-Йорка

15:0310 мая

Дебютировал самый роскошный внедорожник

Россия
«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»
Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
«Нарушаем российские законы. Но спасаем своих детей»
России стоит легализовать марихуану. И вот почему
Метро в Омске строили 26 лет и не построили
Задержанный московским спецназом казахский миллионер захотел стать россиянином
Казакам в Югре разрешили избивать людей
Начальник пожарной части отказался работать за 14 тысяч рублей и был уволен
Все материалы
Мир
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Родители сдали в полицию зарезавшую мужа-насильника дочь
Серийный насильник с афро объявился в Лондоне
Иран обвинил Израиль в пособничестве ИГ
В Австралии совершен самый массовый за 20 лет расстрел
Гитлера на свалку
США заставили немцев разлюбить нацизм. У СССР не получилось
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
Все материалы
Бывший СССР
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Никол ПашинянВкус власти и свободы
Лидер протеста стал премьером Армении. Что будет со страной?
В Киеве задумались об отмене празднования Дня Победы 9 мая
Лидера украинской Компартии заподозрили в подготовке госпереворота
Украина обвинила российских полковников в подготовке теракта в Киеве
На Украине сожгли цыганский табор
Все материалы
Экономика
Деды поднимали
Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
Госдума решила вопрос с импортными лекарствами
В России предложили сократить расходы на пенсии
Украине разрешили отбирать имущество России по всему миру
Россияне оценили идею повышения пенсионного возраста
России предрекли огромные сверхдоходы от нефти и газа
Братьям Магомедовым предъявили обвинения
Все материалы
Силовые структуры
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Бессмертный полк» в Москве избавили от террористов
На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств
Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили в психбольницу
Таможенник спрятал благодарность в коробку из-под чая
Все материалы
Наука и техника
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
У крыс нашли признаки человеческого сознания
Индийцы устали ездить внутри Т-90 и установили снаружи кресла
Российский генерал объяснил уничтожение «Панциря» израильской ракетой
Зафиксирована самая большая волна в Южном полушарии
Все материалы
Спорт
Евгения Медведева«Свободы у нее не было»
Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады
Объявлен капитан сборной России на домашнем чемпионате мира
Объявлен расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира
Голландец забил в свои ворота ударом с 40 метров
Опубликовано опровержение обвинений Родченкова
Аршавина пять раз ударили током за ошибки
«Никому не нужен этот Кубок дурацкий»
Клуб со дна чемпионата России попал в Лигу Европы. Но его туда не пустят
Все материалы
Культура
Общество мертвых поэтов
Канны-2018. День 2: Цой и Майк глазами Серебренникова
Гора родила мышь
Канны-2018. День 1: Звездное фиаско, чернокожие лесбиянки и гибридный ад
«Российский феминизм стремится не договориться, а заставить»
Чем плохи авторки и режиссерки
Раскрыты подробности группового изнасилования в доме Криса Брауна
Украинский музыкант Олег Скрипка предрек суд над Россией в Гааге
Пригожин устыдился слабого выступления Самойловой
Провальное выступление Самойловой на «Евровидении» появилось в сети
Все материалы
Интернет и СМИ
Рай для педофилов
Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
В сети поискали причины провала Самойловой на «Евровидении»
Китай лишился «Евровидения» из-за желания вырезать геев
Популярная порноигра оказалась воровкой паролей
На сахалинскую журналистку наорали в прямом эфире из-за куртки
Все материалы
Ценности
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Гламурные подонки
Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
Меркель разозлила Карла Лагерфельда
Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Ева Браун в купальном костюмеЛюбовный фронт
О них мечтали все мужчины мира, но началась война
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Россиянка погибла на экскурсии в Черногории
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе
Туристов заманят на Эверест едой
Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход
Все материалы
Из жизни
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку
Семья французов чудом спаслась от стаи гепардов
Бабушка ударила ленивую внучку тапкой и угодила под арест
Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки
Все материалы
Ожидания и реальность
Каким мог быть лимузин Путина
Тест-драйв нового Lexus NX
Выясняем, что изменилось в японском кроссовере после рестайлинга
Все факты о внедорожнике Rolls-Royce
Рассекречен самый роскошный «Роллс» для бездорожья
«Камри» на раме?
Длительный тест рамной Toyota Fortuner. Часть 1
Дизайнер «ВАЗа» придумал внешность внедорожника Rolls-Royce
Появилась фотография интерьера нового лимузина Путина
Маленький бюджетный Hyundai оснастили телевизором
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы