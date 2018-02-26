Эмили Ратаковски явилась на собственную свадьбу в дешевом костюме цвета горчицы

Американская супермодель Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме Zara, сообщает The Independent.

Ратаковски удивила своих подписчиков 23 февраля, опубликовав в социальной сети Instagram фотографию с подписью: «Итааак, у меня сюрприз. Сегодня я вышла замуж». Мужем модели стал Себастиан Биар-МакКлард, с которым она встречалась всего несколько недель. Скромная церемония бракосочетания состоялась в нью-йоркском Сити Холле.

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Традиционному белому платью Ратаковски предпочла брючный костюм в винтажном стиле горчичного цвета, который купила за 168 долларов в популярном масс-маркет-магазине Zara.

Ранее в феврале модель и актриса Эмили Ратаковски стала лицом линии белья марки DKNY. Она снялась в рекламе коллекции весна-лето 2018. По сюжету ролика модель ест пиццу и делает селфи, заявляя, что ей комфортно в одном нижнем белье.

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