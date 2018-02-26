Модный бренд вернул грид-герлз

Американский бренд Tommy Hilfiger во главе со своим основателем и креативным директором Томми Хилфигером провел показ на Неделе моды в Милане, сообщает Footwear News.

Модели, в том числе Джиджи Хадид, были одеты как грид-герлз — девушки, сопровождающие соревнования «Формулы-1». На них были топы-бандо с символикой автогонок, облегающие кожаные брюки ярких цветов с молниями, защитные козырьки и платья с принтом на гоночную тему. Мужчины были одеты в яркие футболки и одежду спортивного покроя.

Фото: WWD / REX 1 /2

Дефиле проходило в формате see-now, buy-now: вещи с подиума можно было заказать сразу после показа.

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В январе стало известно, что руководство «Формулы-1» отказалось от услуг грид-герлз. «В течение года мы наблюдали за некоторыми областями нашей работы, которые было необходимо изменить, чтобы соответствовать нашему видению этого великого спорта. Хотя привлечение грид-герлз было неотъемлемой частью Гран-при в течение десятилетий, мы чувствуем, что это отличается от нашего видения ценностей бренда и противоречит современным социальным нормам», — пояснил управляющий директор «Формулы-1» Шон Братчес.

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