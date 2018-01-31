«Формула-1» отказалась от грид-герлз

Руководство «Формулы-1» отказалось от услуг грид-герлз — девушек, которые перед стартом заездов выходят на трассу. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

«В течение года мы наблюдали за некоторыми областями нашей работы, которые было необходимо изменить, чтобы соответствовать нашему видению этого великого спорта. Хотя привлечение грид-герлз было неотъемлемой частью Гран-при в течение десятилетий, мы чувствуем, что это отличается от нашего видения ценностей бренда и противоречит современным социальным нормам», — сказал управляющий директор «Формулы-1» Шон Братчес.

Он также отметил, что руководство «Формулы-1» не верит, что эта практика подходит чемпионату и болельщикам вне зависимости от их возраста и места жительства.

Грид-герлз впервые появились на трассе в середине ХХ века. Они определяли расстановку гонщиков перед стартом, держа табличку с номером пилота.

Сезон «Формулы-1» стартует 23 марта в Мельбурне, где состоится Гран-при Австралии. Действующим победителем чемпионата является британец Льюис Хэмилтон.

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