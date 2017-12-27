Чемпиона «Формулы-1» заставили извиниться за критику надевшего платье племянника

Британский гонщик, чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон извинился за критику своего племянника, надевшего на Рождество женское платье. Запись спортсмен сделал в Twitter.

«Вчера я играл со своим племянником и осознал, что мои слова были неуместны. Я не хотел никому навредить и никого обижать. Мне нравится, что мой племянник самовыражается так, как ему хочется. Приношу извинения за свое поведение. Я понимаю, что кем бы ты ни был, нельзя ни на кого распространять никакие стереотипы», — написал Хэмилтон.

По информации The Sun, спортсмена заставили извиниться. Он сделал это под давлением возмущенных пользователей Twitter, пишет газета.

Гонщик добавил, что всегда поддерживал всех в их праве жить именно так, как им хочется. «Надеюсь, я могу быть прощен за то, что позволил себе кого-то судить», — сказал он.

Хэмилтон 26 декабря выложил в Twitter видео, на котором раскритиковал своего племянника за то, что тот надел платье принцессы: «Откуда ты это взял? Мальчики не носят платьев!»

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!