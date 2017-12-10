Показан лучший обгон сезона в «Формуле-1»

Обгон австралийского пилота «Формулы-1» Даниэля Риккьярдо, выступающего за Red Bull, был признан лучшим в сезоне 2017 года. Видео было опубликовано на странице «Формулы-1» в Twitter.

Это случилось на Гран-при Азербайджана 25 июня 2017 года. Риккьярдо на коротком отрезке трассы обошел троих оппонентов — Лэнса Стролла, Нико Хюлькенберга и Фелипе Массу, после чего выиграл гонку.

По итогам сезона 28-летний Риккьярдо занял пятое место в общем зачете пилотов. Победу одержал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes. Для него этот титул стал четвертым в карьере.