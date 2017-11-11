Хэмилтон врезался в отбойник и разбил болид в квалификации Гран-при Бразилии

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, попал в аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Бразилии. Видео было опубликовано на YouTube-канале Gary's F1 2017 News.

Инцидент произошел в шестом повороте. Гонщик не справился с управлением и потерял контроль над автомобилем. Болид развернулся, вылетел за пределы трека и врезался в отбойник.

После аварии Хэмилтон самостоятельно выбрался из разбитого болида и отправился в медицинский центр для обследования. Британец не завершил квалификационный заезд, поэтому начнет гонку с последней позиции. Гонка пройдет в воскресенье, 12 ноября.