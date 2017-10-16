Квяту нашли еще одну замену

Новозеландский гонщик Брендон Хартли заменит россиянина Даниила Квята в команде «Формулы-1» Toro Tosso. Об этом сообщает Motosport.

По информации портала, замена произойдет уже после Гран-при США, которое состоится в Остине (штат Техас) с 20 по 22 октября. На этом этапе Хартли дебютирует в «Формуле-1», так как француз Пьер Гасли будет задействован в заключительном этапе японской Суперформулы. Отмечается, что заключительные три этапа сезона-2017 Хартли проведет в Toro Rosso в паре с Пьером Гасли.

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5 октября сообщалось, что Квята отстранили от «Формулы-1» до конца сезона в связи с неудовлетворительными результатами, но это решение было пересмотрено из-за ухода испанца Карлоса Сайнса из Toro Rosso в Renault.

После 15 этапов «Формулы-1» нынешнего сезона Квят с четырьмя очками в активе занимает последнее, 19-е место в личном зачете пилотов. Лидирует пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (281 очко). До конца сезона осталось пять этапов.