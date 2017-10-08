Заменивший Квята француз финишировал 13-м на Гран-при Японии

Французский пилот «Формулы-1» Пьер Гасли занял 13-е место на Гран-при в Японии. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для Гасли этот этап стал вторым в карьере в королевских гонках. На предыдущем Гран-при в Малайзии он занял 14-е место. Француз заменил в Toro Rosso Даниила Квята, но со следующего этапа (в США) россиянин будет его партнером, так как команду покинул испанец Карлос Сайнс.

Победу на этапе в Японии одержал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, второе и третье место заняли соответственно Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо из Red Bull.

В общем зачете на первом месте с 306 очками закрепился Хэмилтон. На второй позиции с 247 баллами остался Себастьян Феттель из Ferrari, на Гран-при Японии сошедший с дистанции. Третье место занимает Валлтери Боттас (Mercedes), в его активе 234 очка. До конца сезона осталось четыре Гран-при.