Врачи прокомментировали возможность уменьшения роста Шумахера

Заместитель главного врача по терапии Первой Градской больницы имени Н.И. Пирогова профессор Михаил Гиляров усомнился в возможности уменьшения роста семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, находящегося в коме. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Лежачий пациент может потерять тридцать килограммов веса. Потерять в росте 14 сантиметров — не может. Возможна незначительная потеря роста, до 5 сантиметров, за счет уменьшения высоты межпозвоночных дисков», — заявил Гиляров.

Алексей Кащеев, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук в свою очередь отметил, что в случае с Шумахером возможно визуальное изменение длины его конечностей, при этом длина костей остается такой же. По его словам, это вызвано атрофией мышц.

«В принципе, возможно такое серьезное уменьшение длины тела. Шумахеру проводят лечебные процедуры для компенсации этих процессов: пассивную гимнастику, миостимуляцию, магнитную стимуляцию и так далее. Поэтому если допустить, что пациент восстановится, он сможет полностью или частично вернуться к прежним параметрам», — рассказал Кащеев.

Ранее 6 октября румынские СМИ распространили информацию о том, что рост немецкого гонщика сократился на 14 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов. Также отмечалось, что Шумахер снова впал в кому.

Сейчас пилот находится в своем доме в Швейцарии под присмотром врачей, однако 20 сентября сообщалось, что его жена Коринна решила перевезти его на лечение в США из-за отсутствия положительной динамики.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Вертолетом гонщик в состоянии комы был доставлен в больницу Гренобля, где ему сделали несколько операций. В общей сложности его семья потратила на лечение 16 миллионов евро.