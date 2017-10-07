Квята вернули в «Формулу-1»

Российский гонщик Даниил Квят вернулся в «Формулу-1». Об этом сообщает пресс-служба команды Toro Rosso, за которую выступает пилот.

Россиянин выступит на Гран-при в Остине (штат Техас, США) и проведет в составе Toro Rosso остаток сезона-2017. Такое решение руководство команды приняло в связи с переходом Карлоса Сайнса в Renault. Гран-при Японии, который проходит в эти выходные, станет для испанского пилота последним в Toro Rosso.

5 октября сообщалось, что Квята отстранили от «Формулы-1» до конца сезона в связи с неудовлетворительными результатами, но это решение было пересмотрено из-за ухода Сайнса. Партнером Квята будет француз Пьер Гасли, который изначально был его сменщиком.

Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября. После 15 этапов «Формулы-1» нынешнего сезона Квят с четырьмя очками в активе занимает последнее, 19-е место в личном зачете пилотов. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший расположился на 9-й строчке (48 очков). Лидирует пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (281 очко). До конца сезона осталось пять этапов.