Отстранение Квята от гонок продлили до конца сезона

Французский пилот «Формулы-1» Пьер Гасли, заменивший российского гонщика Даниила Квята в составе Toro Rosso, продолжит выступать за команду до конца сезона. Об этом сообщил автоспортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, его слова приводит autobild.de.

«Гасли, безусловно, закончит сезон в Toro Rosso. Нет решения только по Остину (Гран-при США), потому что он может стать чемпионом Суперформулы (решающая гонка двух серий совпадает по датам — прим. «Ленты.ру»). Я думаю, Гасли останется в Toro Rosso и в следующем году», — заявил Марко.

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Таким образом, отстранение Квята продлилось, его выступление возможно только на Гран-при США, который пройдет в Остине с 20 по 22 октября. В эти же сроки Гасли будет участвовать в гонке другой серии — Суперформулы.

Информация о замене Квята на Гасли в составе Toro Rosso появилась 26 сентября. Изначально сообщалось, что российский пилот пропустит Гран-при Малайзии и Японии, решение мотивировалось тем, что Квят не продемонстрировал своих возможностей в нынешнем сезоне.