Квят, Квят, Квят

Молодой и некогда перспективный российский гонщик Даниил Квят раз за разом ухудшает позиции в сильнейшей гоночной серии планеты. То проблемы с болидом, то аварии — терпение соперников и руководства небезгранично. В чем причина неудач единственного российского пилота «Формулы-1», разбиралась «Лента.ру».

Бывший чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев не входит в число поклонников российского пилота Toro Rosso. В начале сентября француз в очередной раз раскритиковал Квята. «Думаю, Квят в Toro Rosso не задержится. Он выгоден команде только по политическим и медийным причинам. Его держат лишь из-за национальности», — без обиняков заявил Вильнев.

На взлет

Карьера Квята начиналась вполне многообещающе. В 2010 году он подписал контракт с проектом Red Bull Junior Team. Три года спустя 19-летний пилот проходил трассу в Сильверстоуне, участвуя в молодежных тестах «Формулы-1» за рулем болида основной команды Toro Rosso.

Квят не заставил себя долго ждать и в 2014 году дебютировал в «Формуле-1» в составе Toro Rosso. Там за сравнительно короткий срок российский гонщик обратил на себя внимание боссов Red Bull. В 2015 году он отправился туда на повышение. Россиянин выглядел неплохо на фоне Жана-Эрика Верня и в первых тринадцати гонках пять раз опережал куда более опытного напарника.

Пиком Квята в Red Bull стало второе место подиума на гонке Гран-при Венгрии. Стоит отметить, что так высоко не поднимался ни один российский пилот, да и сам Даниил сделал это не без подарков со стороны конкурентов. Дальше были удачные Гран-при Бельгии, Сингапура и России. Квят выжимал из своего железного коня если не максимум, то что-то к нему очень близкое

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер отметил таланты Квята, выразив уверенность, что молодой россиянин будет подгонять австралийского партнера по команде Даниэля Риккьярдо. Даниил навязал напарнику серьезную конкуренцию и опередил его по количеству завоеванных в сезоне очков.

Казалось, карьера Квята должна идти только вверх. Но не тут-то было.

Начало проблем

Команда давила на гонщика, требуя улучшать результаты, которые и так были неплохи, — Квят не выдержал и стал допускать ошибки. На Гран-при Японии, пытаясь отыграть сотые доли секунды, он даже не преодолел квалификацию. В Остине вообще не смог стартовать. В Бахрейне квалифицировался 15-м, а в Китае, хоть и прошел в финальный сегмент гонки, третий раз подряд уступил Риккьярдо. От старого Квята не осталось и следа

Апогеем оказалась сочинская гонка, где Квят испортил жизнь не только себе, но и Риккьярдо, а также четырехкратному чемпиону мира, лидеру Ferrari Себастьяну Феттелю. Кстати, в свое время именно уход Феттеля из Red Bull освободил Даниилу место в команде.

Немец, сойдя с гонки, первым делом стал разбираться с руководителем Red Bull Хорнером: «Не то чтобы мне не нравится Квят. Две недели назад он допустил ошибку, и он допустил ошибку сегодня. Мне нечего ему сказать. Если кому и надо с кем-то поговорить, то ему». И с Квятом поговорили.

Себастьян Феттель Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

После случившегося Red Bull вернула россиянина в Toro Rosso, заменив его на 18-летнего голландского пилота Макса Ферстаппена. Столь резкий шаг вызвал шок у Квята, в чем он сам признался позже.

Российский министр спорта Виталий Мутко был возмущен: «Квят в конце прошлого сезона и в начале этого прогрессировал. Если это из-за одной ошибки, которую он допустил, то это очень жестко». Причина недовольства Мутко понятна: единственный российский пилот в престижном чемпионате оказался, по сути, не у дел.

Кто-то говорил, что Квят сам виноват в своих неудачах. Сам он так не считал, пеняя на руководство Red Bull, которое давило на российского гонщика и требовало от него невозможного. Квят, ранее демонстрировавший аккуратный пилотаж, стал рисковать и проходить гонки грязно. За подобную манеру вождения британский чемпион «Формулы-1» Деймон Хилл нарек россиянина «коллекционером аварий».

В сезоне 2016 года ситуация для Квята ухудшилась. На Гран-при Китая он снова чуть не разбил болид Феттеля. После гонки немец был крайне недоволен и выдал фразу, ставшую крылатой: «Ты влетел как торпеда!» В родном Сочи российский гонщик впечатал все того же Феттеля в стену, спровоцировав цепную реакцию, в которой пострадали и другие болиды.

«Кто-то врезался в мой гребаный зад, а потом кто-то снова врезался в мой гребаный зад!» — возмущению Феттеля не было предела.

Закончил сезон 2016 года Квят на 14-м месте.

Второй шанса не будет?

После провального сезона Red Bull могла расторгнуть контракт с Квятом. Однако руководство не утратило веры в российского пилота, и в 2017 году он продолжил выступать в дочерней «конюшне».

Глава Toro Rosso Франц Тост похвалил Квята, отметив его прогресс. «В последних гонках было ясно, что Даниил вернулся к хорошей форме. Я всегда говорил ему, что будущее в команде в его руках. У нас теперь есть очень талантливый гонщик, который в 2017 году, как мы ожидаем, будет конкурентоспособным», — заявил он.

Квят с нетерпением ждал нового сезона. Обещал выкладываться на 200 процентов ради победы. И не соврал. Только выкладываться стал не в лучшую сторону.

Бывший чемпион «Формулы-1» Вильнев видит причину неудач Квята в психологии. Он назвал российского гонщика «школьником, который снова и снова совершает необдуманные поступки».

Фернандо Алонсо Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Уже на Гран-при Австрии Квят врезался в болид испанца Фернандо Алонсо. «Парням позади иногда требуется показать себя, чтобы обеспечить место в команде. И они слишком сильно рискуют», — сказал тогда Алонсо. В результате российский гонщик получил штраф и закончил гонку на шестнадцатой позиции.

В Великобритании он стартовал так же грубо, но финишировал пятнадцатым. Британские СМИ писали, что Квят «ходит по лезвию ножа», принимая за рулем «безграмотные решения».

Мешала ему не только грубая манера вождения, но и работа конструкторов. На Гран-при Бельгии инженеры Toro Rosso перед квалификацией заменили на болиде Квята несколько компонентов — и перед заездом у россиянина отказал двигатель. В Китае Квят выбыл из борьбы из-за аналогичных проблем.

На Гран-при Азербайджана у россиянина снова возникли трудности с автомобилем. На первом повороте он ошибся в торможении и выехал за пределы трассы. Вернувшись, чуть не столкнулся с партнером по «конюшне», испанцем Карлосом Сайнсом-младшим. После схода Квята гонку остановили — на трассе лежали обломки разбитых болидов.

В итоге за последние три с половиной сезона из 64 гонок Квят в пятнадцати не добрался до финала, еще на двух этапах не смог даже стартовать — по техническим причинам.

Впереди семь Гран-при нынешнего сезона. Будущее единственного российского пилота в «Формуле-1» весьма туманно. Red Bull может и не дать ему еще один шанс показать себя. На пятки Квяту наступают другие российские гонщики: Сергей Сироткин стал тестовым пилотом Renault, Артем Маркелов выступает в «Формуле-2». Пока нельзя сказать, что они способны заменить Квята здесь и сейчас. Однако российскому гонщику стоит сильно постараться, чтобы в конце концов вернуть карьеру на правильную дорогу.