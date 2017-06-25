Спорт
 

Квят сошел с дистанции в гонке Гран-при Азербайджана

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Даниил Квят
Даниил Квят

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, сошел с дистанции в гонке Гран-при Азербайджана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 11-м кругу у россиянина возникли проблемы с болидом, на момент остановки он шел на 11-й позиции. Гонка проходит в Баку в воскресенье, 25 июня.

Квят стартовал с 11-го места, но в первом же повороте ошибся во время торможения и выехал за пределы трассы. Вернувшись, он чуть не столкнулся со своим партнером по «конюшне» испанцем Карлосом Сайнсом-младшим.

После схода Квята гонка была приостановлена. На трассе оставались обломки, выезд машины безопасности не помог очистить дорожное полотно. Пилоты успели преодолеть 22 круга. На момент остановки лидировал представитель Mercedes Льюис Хэмилтон.

24 июня Хэмилтон стал первым в квалификации, вторым — его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим — финн Кими Райкконен из Ferrari.

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