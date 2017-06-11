Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Канаде

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, выиграл Гран-при Канады. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хэмилтон стартовал с поул-позишн и показал лучшее время. Вторым стал его партнер по Mercedes Валттери Боттас, третье место занял представитель Red Bull Даниэль Риккардо. Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят сошел с дистанции.

10 июня Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Канады. Он установил новый рекорд трассы.

Первое место в общем зачете «Формулы-1» занимает Себастьян Феттель (Ferrari), который набрал 141 очко. Хэмилтон идет вторым, в его активе 129 баллов. Боттас расположился на третьей строчке с 93 очками.

Следующий этап Гран-при пройдет с 23 по 25 июня в Азербайджане.