Пилот Mercedes Хэмилтон стал первым в квалификации Гран-при Канады

Британский пилот «Формулы-1» Льюс Хэмилтон, представляющий Mercedes, стал первым в квалификации Гран-при Канады. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хэмилтон показал время 1 минута 11,459 секунды, установив новый рекорд трассы. Второе место занял лидер чемпионата — немец Себастьян Феттель из Ferrari. Третий результат показал партнер Хэмилтона по «конюшне», финн Валттери Боттас. Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал 11-м.

Гонка Гран-при Канады пройдет 11 июня и начнется в 21:00 мск.

На предыдущем этапе «Формулы-1» — Гран-при Монако — победу праздновал Феттель. Хэмилтон и Боттас в тройку не вошли, показав седьмой и четвертый результат соответственно.

Феттель лидирует в личном зачете пилотов со 129 очками. Вторым идет Хэмилтон (104 очка), третьим — Боттас (75 очков). Квят занимает 15-е место с 4 очками.