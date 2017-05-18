Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей

Вымогатель требовал у супруги семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, угрожая расправиться с их детьми, сообщает в четверг, 18 мая, Focus со ссылкой на Bild.

Первое электронное письмо пришло на адрес Коринны Шумахер в феврале 2016 года. Неизвестный написал: «Если мы не получим деньги до 31 марта 2016 года, ваш ребенок попадет в аварию. Так или иначе, в "Формуле-4" происходит немало несчастных случаев». В то время сын Шумахеров, Мик, уже принимал участие в гонках «Формулы-4».

Другое письмо с требованием денег мужчина отправил Эриху Сиксту — крупнейшему акционеру и гендиректору компании по прокату автомобилей Sixt.

Вычислить преступника удалось после того как Коринна Шумахер обратилась в полицию. Шантажист оставил в сообщении электронной почты номер банковского счета.

В суде 25-летний мужчина признался в содеянном, однако не смог объяснить причины своего поступка.

В декабре 2016 года СМИ сообщили, что родные и близкие Михаэля Шумахера потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года. Чтобы покрыть расходы, семья Шумахера продала дом в Норвегии и личный самолет спортсмена. 47-летний гонщик уже не прикован к постели и может, например, сидеть в кресле. Шумахер узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

Чемпион «Формулы-1» получил серьезные повреждения в декабре 2013 года, катаясь на лыжах во французском Мерибеле. Шумахер более полугода находился в коме после несчастного случая.