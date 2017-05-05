СМИ заплатит 50 тысяч евро за публикацию ложной информации о здоровье Шумахера

Суд Гамбурга обязал немецкий журнал Blute выплатить компенсацию в размере 50 тысяч евро семье автогонщика Михаэля Шумахера за публикацию ложной информации о состоянии здоровья спортсмена. Об этом сообщает Spiegel.

В декабре 2015 года на первой полосе Blute вышел материал с заголовком «Больше, чем рождественское чудо — Михаэль Шумахер может ходить». Журналисты утверждали, что их осведомители сообщили о прогрессе в выздоровлении гонщика. По их словам, спортсмен мог передвигаться при помощи врачей и двигать рукой.

На данный момент Шумахер-старший, по информации СМИ может сидеть в кресле. Он узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, катаясь на лыжах во французском Мерибеле. Шумахер более полугода находился в коме и проходил курс лечения в клинике. Он начал процесс восстановления на своей вилле на Женевском озере (Швейцария) в сентябре 2014 года.