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Шумахер продолжил терять спонсоров

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Немецкий гонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер потерял двух спонсоров. Об этом сообщает Maquina do Esporte.

По информации издания, от продления контрактов с Шумахером отказалась часовая компания Audemars Piguet (при этом модельная линейка часов, названная в честь гонщика, была выведена из коллекции), а также немецкий производитель промышленных и гаражных ворот Hormann.

Ранее сотрудничество с гонщиком прекратили еще четыре спонсора: Jet Set, Navyboot, Rosbacher и Erlinyou. Партнерство с 48-летним спортсменом продолжает Deutsche Vermongensberatung, который поддерживает карьеру его сына Мика.

На данный момент Шумахер-старший не прикован к постели и может, например, сидеть в кресле. Он узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

Спортсмен получил серьезные повреждения в декабре 2013 года, катаясь на лыжах во французском Мерибеле. Шумахер более полугода находился в коме из-за несчастного случая и проходил курс лечения в клинике. Он начал процесс восстановления на своей вилле на Женевском озере (Швейцария) в сентябре 2014 года.

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