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Пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо сошел с дистанции в гонке Indycar

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Испанский пилот Фернандо Алонсо, выступающий в «Формуле-1» за команду McLaren, не смог финишировать в гонке серии Indycar «Инди 500». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в ночь на понедельник в Индианаполисе (штат Индиана, США) и завершилась победой японца Такумо Сато, который с 2002 по 2008 годы выступал в «Формуле-1». Второе место занял бразилец Элио Кастроневеш, треть — Эд Джонс (ОАЭ). Российский гонщик Михаил Алешин показал 13-й результат.

Алонсо сошел с дистанции за 20 кругов до финиша из-за возгорания мотора. До инцидента испанец шел в лидерах и один раз выходил на первое место.

Ради участия в гонке «Инди 500» Алонсо пришлось пропустить Гран-при «Формулы-1» в Монако. Испанец сделал это с целью завоевать «Тройную корону» — победы на Гран-при Монако, «Инди 500» и «24 часах Ле-Мана». Единственный гонщик, кому это удавалось, — британец Грэм Хилл (1972).

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