Квята оштрафовали на 20 позиций на старте Гран-при Бельгии

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, оштрафован на 20 мест на старте Гран-при Бельгии. Об этом сам россиянин сообщил на своей странице в Twitter.

Причиной стало то, что инженеры Toro Rosso перед началом квалификации заменили на болиде Квята несколько компонентов — в частности, силовую установку. На тренировке в преддверии квалификационного заезда у россиянина отказал двигатель.

Квалификация Гран-при Бельгии прошла в субботу, 26 августа. Квят показал 17-й результат, а поул-позицию завоевал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes.

Гонка пройдет в воскресенье, 27 августа. Квят стартует с последней 19 позиции.

17 июля чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев призвал отстранить Квята от гонок из-за неприличного поведения на трассе.