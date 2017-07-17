Жак Вильнев призвал отстранить Квята от гонок

Чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» 1997 года Жак Вильнев высказался за отстранение от гонок российского пилота Toro Rosso Даниила Квята. Об этом канадец рассказал Motorsport.com.

«Не совсем понимаю, что пытается делать Квят. Он во всем обвиняет своего напарника, думая, что никто не видел, что произошло. Это признак плохого отношения. Он заслуживает остаться дома. Его поведение уже становится неприличным. Когда ты виноват на сто процентов, попытки обвинить кого-то другого выглядят жалко», — заявил Вильнев.

Видео: skysports.com

В воскресенье, 16 июля, во время гонки на Гран-при Великобритании Квят столкнулся с партнером по Toro Rosso Карлосом Сайнсом. Авария произошла на первом круге. Спортсмены боролись за выгодную позицию во время скоростного поворота и в происшествии обвинили друг друга.

В итоге Сайнс сошел с дистанции, а Квят завершил заезд на 15-м месте. Победителем Гран-при стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.