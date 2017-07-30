Феттель выиграл Гран-при «Формулы-1» в Венгрии

Немецкий гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, выиграл Гран-при Венгрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым к финишу пришел партнер немца по команде — финн Кими Райконен. Третье место занял соотечественник Райконена — Валттери Боттас из Mercedes, опередивший британца Льюиса Хэмилтона 0,4 секунды.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, показал 11-е время. Он был оштрафован на три позиции за блокировку канадского пилота Williams Лэнса Стролла в первом сегменте квалификации.

В общем зачете Феттель упрочил лидерство (202 очка по итогам 11 гонок). В активе идущего вторым Хэмилтона 188 баллов, третье место занимает Боттас (169).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 24 по 27 августа.