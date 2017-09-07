Вильнев назвал национальность Квята причиной его нахождения в «Формуле-1»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года канадец Жак Вильнев раскритиковал российского пилота Toro Rosso Даниила Квята. Слова спортсмена приводит Final Lap.

«Думаю, Даниил Квят и Карлос Сайнс в Toro Rosso не задержатся. Квят выгоден команде только по политическим и медийным причинам. Его держат только из-за его национальности», — заявил Вильнев.

Он отметил, что «есть и другие российские гонщики, которые тоже заждались своей очереди». «И для Квята это реальная угроза», — добавил канадец.

По его мнению, 23-летний россиянин так и не смог адаптироваться после перевода из Red Bull в Toro Rosso. Вильнев видит причину в психологии Квята. Канадец отметил, что российский гонщик напоминает «школьника, который снова и снова совершает необдуманные поступки».

Ранее Вильнев неоднократно критиковал Квята. В нынешнем сезоне «Формулы-1» россиянин не раз допускал ошибки, становясь виновником аварий на трассах. Чемпион 1996 года британец Деймон Хилл назвал Квята коллекционером аварий. По ходу прошлого сезона россиянина перевели из Red Bull в Toro Rosso, его место занял голландец Макс Ферстаппен.

После 13 этапов «Формулы-1» нынешнего сезона Квят с четырьмя очками в активе занимает 17-е место в личном зачете пилотов. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший занимает девятую строчку (36 очков). Лидирует пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (238 очков).