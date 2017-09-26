В команде Квята объяснили отстранение россиянина от «Формулы-1»

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят не продемонстрировал своих возможностей в этом году. Об этом заявил руководитель команды Toro Rosso Франц Тост, объясняя решение об отстранении его от гонок. Слова функционера приводит пресс-служба команды.

«Это произошло по ряду причин, некоторые из них связаны с техническими проблемами, но другие — с его собственными ошибками. Даниил Квят пока не продемонстрировал свой истинный потенциал в этом году. Поэтому мы отстраняем его от выступлений в последующих гонках, что дает нам возможность оценить Пьера Гасли на трассе в формате гоночного уик-энда», — сказал Тост.

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По словам руководителя команды, замена пилота позволит Toro Rosso иметь больше информации о потенциале гонщиков в преддверии сезона 2018 года.

Решение о замене Квята на француза Пьера Гасли было принято во вторник, 26 сентября.

На предыдущем Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре Квят врезался в отбойник и сошел с дистанции.

После 14 этапов «Формулы-1» нынешнего сезона Квят с четырьмя очками в активе занимает последнее, 19-е место в личном зачете пилотов. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший расположился на 9-й строчке (48 очков). Лидирует пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (263 очка).