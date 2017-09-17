Квят врезался в отбойник и выбыл из гонки Гран-при Сингапура

Видео: @g3of1 / Twitter

Пилот Toro Rosso Даниил Квят сошел с дистанции в гонке Гран-при Сингапура. Трансляцию ведет телеканал «Матч ТВ».

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На 11-м круге россиянин, стартовавший с 13-й позиции, врезался в ограждение из покрышек. За несколько секунд до этого он обошел датчанина Кевина Магнуссена из Haas.

Помимо Квята, с дистанции сошли Маркус Эрикссон (Sauber), Фернандо Алонсо (McLaren), Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) и оба пилота Ferrari — Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Ферстаппен и Райкконен выбыли в результате аварии на старте, Феттель, также поучаствовавший в столкновениях в начале гонки, сошел в боксах.

Гонка проходит в условиях дождя. На данный момент лидирует Льюис Хэмилтон из Mercedes AMG. Карлос Сайнс-младший, партнер Квята по Toro Rosso, идет четвертым.