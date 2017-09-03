Квят финишировал 12-м на Гран-при «Формулы-1» в Италии

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место занял партнер Хэмилтона по Mercedes, финн Валттери Боттас. Третьим стал немец Себастьян Феттель из команды Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, показал 12-й результат.

Благодаря победе в Италии Хэмилтон вышел на первое место в общем зачете «Формулы-1» текущего сезона. Британец набрал 238 очков и на три балла обошел Феттеля. В активе Боттаса — 197. Квят с четырьмя очками занимает 17-е место.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сингапуре с 15 по 17 сентября.