Заменивший Квята пилот отказался видеть в российском гонщике врага

Французский пилот Toro Rosso Пьер Гасли, временно заменивший в составе команды Даниила Квята, отказался видеть в российском гонщике врага. Его слова приводит planetf1.com.

«Я поговорю с ним, если он этого захочет. Не вижу в нем врага, он мой друг, но я понимаю, что для Квята это очень тяжелая ситуация. Никто не знает, что произойдет в будущем», — заявил Гасли.

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Французский гонщик отметил, что хочет сосредоточиться на себе. Он признался, что намерен закрепиться в «Формуле-1», и пообещал приложить все усилия для воплощения задуманного.

1 октября 21-летний Гасли стал 14-м в гонке Гран-при Малайзии. Другой пилот Toro Rosso Карлос Сайнс-младший не сумел финишировать.

26 сентября руководство «конюшни» объявило о замене Квята на Гасли на Гран-при Малайзии и Японии. Решение мотивировалось слабым выступлением российского гонщика в нынешнем сезоне. После 14 этапов Квят с четырьмя очками занимает последнее, 19-е место в личном зачете пилотов.