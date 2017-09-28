Заменивший Квята пилот посочувствовал российскому гонщику

Французский пилот Пьер Гасли, заменивший Даниила Квята в составе Toro Rosso на предстоящих Гран-при Малайзии и Японии, посочувствовал россиянину. Его слова приводит Autosport.

«Таковы особенности нашего вида спорта. Он был в подобном положении перед приходом в "Формулу-1": также ждал своего шанса и занял место другого гонщика. Конечно, мне его жаль», — сказал 21-летний Гасли.

Он также назвал Квята хорошим и талантливым пилотом. Гасли выразил надежду на возвращение российского пилота на стартовую решетку.

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26 сентября руководство Toro Rosso объявило о решении заменить Квята на Гасли. Глава «конюшни» Франц Тост отметил, что 23-летний россиянин не продемонстрировал своих возможностей по ходу сезона. Во время последнего старта на Гран-при Сингапура Квят врезался в отбойник и сошел с дистанции.

После 14 этапов нынешнего сезона «Формулы-1» Квят с четырьмя очками в активе занимает последнее, 19-е место в личном зачете пилотов. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший расположился на 9-й строчке (48 очков).