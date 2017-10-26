Квята выгнали с автодрома после Гран-при США

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят был вынужден покинуть автодром в Остине, на котором проходил 17-й этап «Формулы-1». Об этом сообщает Motorsport.

По информации издания, руководство Red Bull объявило Квяту, что команда в нем больше не заинтересована, сразу по окончании Гран-при США. Россиянина попросили уйти с территории автодрома, не предоставив возможности попрощаться с товарищами.

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5 октября сообщалось, что Квята отстранили от гонок до конца сезона в связи с неудовлетворительными результатами, однако это решение было пересмотрено из-за ухода его партнера по команде Карлоса Сайнса-младшего в Renault. На Гран-при США россиянин финишировал на 10-й позиции, впервые за долгое время набрав очки.

Квят является членом Red Bull с 2010 года. За три этапа до окончания нынешнего сезона россиянин с пятью очками занимает последнее, 19-е место. В личном зачете пилотов с 331 очком лидирует Льюис Хэмилтон из Mercedes.