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В Toro Rosso исключили возвращение Квята

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Даниил Квят
Даниил Квят

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят не вернется в состав команды Toro Rosso до конца сезона. Об этом рассказал советник Red Bull Хельмут Марко, его цитирует autobild.de.

«Квят больше не вернется в команду. Мы не видим его в составе в долгосрочной перспективе. До конца сезона поедут Пьер Гасли и Брендон Хартли, а дальше посмотрим», — заявил Марко.

На состоявшемся с 20 по 22 октября Гран-при США Квята вернули в состав Toro Rosso, он принял участие в гонке в паре с новозеландским пилотом Брендоном Хартли и финишировал на 10-й позиции, впервые за долгое время набрав очки. Решение руководства «конюшни» было вызвано тем, что бывший партнер Квята испанец Карлос Сайнс-младший перешел в Reno, а заменивший российского гонщика француз Пьер Гасли в эти же дни принимал участие в гонке другой серии.

Руководство Toro Rosso заменило Квята на Гасли в конце сентября этого года. Решение мотивировалось неудовлетворительными результатами российского гонщика.

Квят является членом гоночной программы Red Bull с 2010 года, контракт российского пилота рассчитан еще на два года. Toro Rosso — дочерняя команда Red Bull. До конца нынешнего сезона Формулы-1 остается три этапа: Гран-при Мексики (27-29 октября), Гран-при Бразилии (10-12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (24-26 ноября). В личном зачете пилотов с 331 очком лидирует Льюис Хэмилтон из Mercedes. Квят с пятью очками занимает 19-е место.

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