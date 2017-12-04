Квят нашел работу вне «Формулы-1»

Российский гонщик Даниил Квят, исключенный из «Формулы-1», примет участие в тестах новичков серии NASCAR Whelen Euro. Об этом сообщает Autosport.

Заезды пройдут 4 и 5 декабря в Италии рядом с городом Брешиа. Тесты определят состав пилотов на будущий сезон. Гонщики, которые покажут лучшие результаты на тестах, получат финансовую поддержку для выступления в чемпионате.

NASCAR Whelen Euro — европейский аналог американской кузовной серии автогонок.

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29 октября сообщалось, что Квятом интересуется команда «Формулы-1» Force India. 23-летний россиянин рассматривается в качестве одного из кандидатов на место Эстебана Окона, который планирует покинуть команду по окончании сезона 2017 года.

Днем ранее от услуг Квята отказалась команда Toro Rosso. В своей последней гонке — Гран-при США — россиянин занял 10-е место. Всего в этом сезоне он с 5 очками занял 19-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1».