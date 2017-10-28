Спорт
 

Команда Red Bull отказалась от Квята

Перейти в «Мою Ленту»
Даниил Квят
Даниил Квят

Команда «Формулы-1» Red Bull отказалась от российского пилота Даниила Квята. Об этом сообщил советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко, слова которого в субботу, 28 октября, приводит Auto Motor und Sport.

«Мы расстались с ним. Недостаточно проводить одну хорошую гонку за сезон», — сказал Марко.

Сезон будут заканчивать пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли. В 2018 году Квят также не сможет рассчитывать на место в составе Toro Rosso — дочерней команды Red Bull, за которую он выступал с 2016 года.

В сентябре Квята отстранили от участия в гонках за Toro Rosso, однако после ухода Карлоса Сайнса в Renault руководство команды решило его вернуть. Последней гонкой россиянина стал Гран-при США, состоявшийся с 20 по 22 октября. Он выступил в паре с Хартли и занял десятое место. После этого Марко заявил, что пилот не вернется в состав команды до конца сезона, отметив, что на него не рассчитывают в долгосрочной перспективе. Самого Квята после окончания заезда выгнали с автодрома, не дав попрощаться с напарниками.

Квят вошел в программу поддержки молодых пилотов Red Bull в 2010 году. Контракт российского пилота рассчитан еще на два года. До конца нынешнего сезона «Формулы-1» остаются три этапа: Гран-при Мексики (27-29 октября), Гран-при Бразилии (10-12 ноября) и Гран-при Абу-Даби (24-26 ноября).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bewerbung bei Williams und Sauber
Квята выгнали с автодрома после Гран-при США
В Toro Rosso исключили возвращение Квята
Последние новости
Команда Red Bull отказалась от Квята
Казахстанец решил проверить газовый баллон спичкой и подорвался
Коалиция США ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года
Порошенко поблагодарил Вашингтон за «восстановление мира» в Донбассе
В США подсчитали число жертв в случае войны на Корейском полуострове
Спецпрокурор по «российскому делу» выдвинул первые обвинения
Спикер Рады Парубий придумал новый рычаг давления на Россию
Другие материалы рубрики
Спорт00:0627 октября
Федор и Александр Емельяненко

«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»

Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
12:3422 октября

Норвежская женщина-боксер нокаутировала поцеловавшую ее соперницу

00:48Сегодня

Призера чемпионата мира по хоккею забрали в армию

23:3627 октября

Назван следующий соперник бойца Нурмагомедова

Спорт00:0518 октября
Мария Шарапова

Прилетела, поспала, проиграла

Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
16:3121 октября

Болт обозначил сроки дебюта в футболе

22:4427 октября

Пьяного французского футболиста арестовали по подозрению в избиении подруги

21:4127 октября

Емельяненко-младший намекнул на темное прошлое брата и пригрозил раскрыть тайны

Спорт00:2026 октября

Пораскинули мозгами

Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
15:3422 октября

Гассиев поведал о планах после победы над Влодарчиком

20:3027 октября

Российский боксер захотел боя с молодым и горячим парагвайцем

19:0727 октября

Промах с пенальти, удаление и пропущенный гол лишили команду победы за 30 секунд

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Зюганов испугался предложения Собчак убрать тело Ленина с Красной площади
Суд отменил приговор сочинцу за репост карикатур с Иисусом
Курский инвалид бомжевал четыре года по вине чиновницы-мошенницы
Около трех тысяч подмосковных коммунальщиков приготовились к расчистке снега
Подмосковный губернатор наградил работников пассажирского транспорта
Все материалы
Мир
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Спецпрокурор по «российскому делу» выдвинул первые обвинения
Коалиция США ответила на обвинения в превращении Ракки в Дрезден 1945 года
Трамп пообещал обнародовать все документы об убийстве Кеннеди
В Пентагоне предостерегли Северную Корею от применения ядерного оружия
Все материалы
Бывший СССР
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
Казахстанец решил проверить газовый баллон спичкой и подорвался
Порошенко поблагодарил Вашингтон за «восстановление мира» в Донбассе
Климкин расстроился из-за потери немцами интереса к Украине
Захарченко снова пообещал захват ополченцами Донецкой области
В Приднестровье придумали способ присоединиться к России
Президент Киргизии посоветовал оппозиционерам переехать в Казахстан
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
Москва объяснила санкции против живых свиней
Украинцам дадут порулить бюджетом страны
Цена на нефть поставила рекорд с 2015 года
В России создадут криптовалютный обменник
Маск пожарил хот-доги на крыше Гигафабрики
Правительство разрешило ввоз турецких помидоров в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Главу РАМТ арестовали по делу Серебренникова о хищениях
Поставщика оружия и взрывчатки для неонацистов поймали в Белгороде
Присыпанные листвой тела жертв волгоградского маньяка нашли в лесополосе
Мясорубка: под Волгоградом маньяк скормил девушек собакам
Он отсидел по тяжкой статье и взялся за старое
Все материалы
Наука и техника
Цветная война
Неизвестные кадры Второй мировой в красках
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Установлена главная причина взрывов смартфонов
Доказана польза голодания в борьбе со старением
Китай испытал секретную подлодку на МГД-генераторе
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Все материалы
Спорт
Федор и Александр Емельяненко«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»
Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
Поцелуй боксерши и пиво на поле
Девушки задирают друг друга и выбирают лучшего футболиста планеты
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Команда Red Bull отказалась от Квята
Призера чемпионата мира по хоккею забрали в армию
Назван следующий соперник бойца Нурмагомедова
Пьяного французского футболиста арестовали по подозрению в избиении подруги
Все материалы
Культура
«Это не моя... часть тела!»
Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Про белого качка
Канадские бодибилдеры, влюбленные малолетки и Америка в крови: DocLisboa 2017
Раскрыты сборы «Матильды» за два дня проката
Шнуров купил квартиру 30 лет жившей в конюшне старушке
Неизвестные фотографии Джона Леннона нашли среди мусора
Дракон, огонь и крупный огурец
Лучшие книги для подростков на каникулах
Все материалы
Интернет и СМИ
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Жириновский устроил скандал на шоу Соловьева
Киселев посоветовал главреду «Эха Москвы» обратиться к психиатру вместо СК
Жену Ченнинга Татума затравили за излишнюю сексуальность
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
Главред «Эха Москвы» потребует допроса журналистов ВГТРК и ответа от Соловьева
Все материалы
Ценности
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Louis Vuitton украсил женскую обувь золочеными деталями сундуков
Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену
Японцы показали самый устойчивый в мире мотоцикл
Проданы самые дорогие в мире подержанные часы
Московские йоги получат коврики от Valentino
В пасти безумия
Девушки за кулисами Недели моды не только раздеваются
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
В США перед Хеллоуином призвали опасаться конфет с марихуаной
В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми
Обладателями спиннеров стала половина россиян
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Все материалы
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
«АвтоВАЗ» подтвердил разработку вседорожного седана Vesta
Ford придумал «робопопа» для тестов автомобильных кресел
Самым популярным пикапом России стал «Пикап»
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы