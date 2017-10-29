Названа заинтересованная в Квяте команда «Формулы-1»

Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в команде Force India, выступающей в «Формуле-1». Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

По информации издания, россиянин — один из кандидатов на место Эстебана Окона, который планирует покинуть команду по окончании сезона 2017 года.

По словам операционного директора команды Оттмара Зафнауэра, Квят рассматривается на место резервного гонщика с возможностью стать боевым пилотом. «В прошлом мы сделали так, что наши резервные пилоты в лице Антонио Льюцци, Пола ди Ресты и Нико Хюлькенберга получали место боевого гонщика», — сказал он.

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28 октября советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что команда отказалась от Квята. Сезон будут заканчивать пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли. Россиянин также не сможет претендовать на место в Toro Rosso — дочерней команде Red Bull. В своей последней гонке — Гран-при США — Квят занял 10-е место.

В этом сезоне россиянин с 5 очками занял 19-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1». Команда Force India занимает четвертое место в 2017 году — после Mercedes, Ferrari и Red Bull.