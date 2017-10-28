Шеф Toro Rosso объяснил изгнание Квята

Глава команды «Формулы-1» Toro Rosso Франц Тост объяснил, что Red Bull отказался сотрудничать с российским пилотом Даниилом Квятом из-за утраты доверия и плохих результатов. Слова функционера в субботу, 28 октября, приводит Motorsport.

«Для Даниила сезон получился крайне неудачным. Было много технических проблем, не зависящих от Даниила, он ничего не мог сделать. Но также сам он допустил некоторые ошибки. Обе стороны утратили доверие друг к другу. В такой ситуации лучше прекратить сотрудничество — это дает Даниилу шансу найти другую команду и оценить свое будущее», — заявил Тост.

По его словам, на решение Red Bull также повлияли публичные вопросы Квята о собственных перспективах в команде.

Руководитель Toro Rosso отметил, что продолжает верить в российского пилота. Отмечается, что Квят контактировал с командами Williams и Sauber, однако его шансы присоединиться к одной из них невелики.

Ранее 28 октября советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что команда отказалась от Квята. Сезон будут заканчивать пилоты Пьер Гасли и Брендон Хартли. Россиянин также не сможет претендовать на место в Toro Rosso — дочерней команды Red Bull.

В сентябре Квята отстранили от участия в Гран-при за Toro Rosso, однако вернули в состав после ухода Карлоса Сайнса-младшего в Renault. Свою последнюю гонку за Toro Rosso спортсмен провел на Гран-при США, где занял 10-е место. После окончания заезда руководство команды прогнало пилота с автодрома, не дав попрощаться с напарниками.

Квят вошел в систему Red Bull в 2010 году в возрасте 15 лет. Его контракт истекает через два года.