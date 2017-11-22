Киберспортсмен станет пилотом «Формулы-1»

Победивший в финале международного киберспортивного первенства World's Fastest Gamer голландец Руди ван Бюрен станет тестовым пилотом команды «Формулы-1» McLaren. Об этом сообщаетcя на сайте команды.

«Каждый мальчик, который начинает гоняться в картинге, мечтает о "Формуле-1". Теперь, когда я выиграл титул World’s Fastest Gamer, я могу заново пережить эту мечту», — сказал киберспортсмен.

Ван Бюрен рассказал, что для него происходящее — непередаваемый опыт: «Нельзя описать словами, что я чувствую сейчас. Впервые я приехал в Технологический центр McLaren на прошлой неделе, а сегодня уезжаю отсюда в качестве нового сотрудника — это потрясающе».

Спортсмен 21 ноября прошел финальное четырехчасовое испытание на симуляторе «Формулы-1», одолев 11 соперников. Всего в соревнованиях приняли участие более 30 тысяч киберспортсменов.

Голландец станет тестовым пилотом команды McLaren в 2018 году. В его обязанности будет входить работа на симуляторе. На данный момент киберспортсмен работает менеджером по продажам.