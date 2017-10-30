Киберспортсмены ESforce стали чемпионами мира по Dota2 и CS:GO

Киберспортивные команды Virtus.Pro и SK Gaming, входящие в активы холдинга ESforce, стали победителями международных чемпионатов ESL One Hamburg и EPICENTER Saint Petersburg. Оба турнира завершились 29 октября.

В финале EPICENTER 2017, состоявшегося в Санкт-Петербурге, в дисциплине CS:GO SK Gaming переиграла Virtus.Pro. Помимо кубка команда получила приз в 200 тысяч долларов. В тот же день Virtus.pro в дисциплине Dota 2 оказалась сильнее Team Secret в финале ESL One Hamburg со счетом 2:0, помимо титула чемпионов мира получив 500 тысяч долларов.

«Virtus.pro и SK Gaming в очередной раз показали миру невероятную игру. Я горжусь командами в целом и каждым игроком в отдельности, и с нетерпением жду дальнейших игр сезона. Уверен, что ребята еще не раз нас удивят», — заявил совладелец холдинга ESforce Антон Черепенников.

29 октября Международный олимпийский комитет (МОК) допустил включение киберспорта в программу Олимпийских игр. При этом отмечалось, что CS:GO и Dota2 не входят в число рассматриваемых дисциплин из-за обилия насилия, что идет вразрез с принципами олимпийского движения.

ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта — холдинговая компания, объединяющая все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской и рекламной деятельности и сетевого ритейла товаров киберспортивной тематики. ESforce владеет более чем 180 популярными интернет-ресурсами с совокупной аудиторией в 16 миллионов подписчиков и 96 миллионов уникальных посетителей в год, которые обеспечивают охват 80 процентов зрителей киберспортивных трансляций в России и СНГ, а также покрытие значительной части профильной международной аудитории.