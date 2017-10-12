В России утвердили размер столов и мониторов для геймеров

Министерство спорта России утвердило правила проведения киберспортивных соревнований. В документе, опубликованном на сайте ведомства, перечислены требования к мебели и технике спортсменов.

Среди правил есть четкие требования относительно диагонали мониторов. Так, для обычных соревнований диагональ экрана должна быть не менее 19 дюймов, а в случае игры на консоли — не менее 24 дюймов. Кроме того, время отклика не должно превышать пять миллисекунд.

Согласно правилам, ширина стола для игры должна быть не менее 80 сантиметров, глубина — не менее 65, а высота — от 70 до 80 сантиметров. «Стул с сиденьем 200-300 миллиметров ниже уровня стола, рекомендуется с регулируемой высотой», — говорится в документе.

Эти правила относятся к проведению соревнований по официально признанным дисциплинам: RTS (стратегии в реальном времени), MOBA (боевые арены), симуляторы и головоломки. Для участия в турнирах геймер должен быть старше 14 лет.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006-го был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.