Названо условие включения киберспорта в программу Олимпийских игр

Чемпион мира по Counter-Strike Елена Урусова

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил включение киберспорта в программу Олимпийских игр. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Для признания киберспорта должна существовать организация, гарантирующая соблюдение правил и положений олимпийского движения, таких как отсутствие допинга и манипуляций», — заявили в МОК.

Также отмечается, что киберспорт демонстрирует высокий рост числа участников, особенно среди молодежи. «Его можно рассматривать как спортивную деятельность потому, что игроки готовятся и тренируются с интенсивностью, сопоставимой с традиционными видами спорта», — говорится в заявлении.

9 августа сообщалось, что киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр 2024 года.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала увлечение киберспортом главной проблемой подрастающего поколения.

На Олимпиаде-2020 в Токио в программу были включены серфинг, бейсбол, скалолазание, карате и скейтбординг.