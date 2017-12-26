Чемпиона «Формулы-1» постыдили за критику одевшегося в платье племянника

Британский гонщик, чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон раскритиковал своего племянника за то, что тот надел платье принцессы. Видео было опубликовано на странице Nabeela в Twitter.

«Я сейчас так расстроен. Взгляните на моего племянника. Почему ты носишь платье принцессы? Ты его получил на Рождество? Почему ты попросил на Рождество платье принцессы? Мальчики не носят платьев принцесс!» — сказал Хэмилтон, обращаясь к мальчику, за что был раскритикован в комментариях.

Пользователи сети считают, что гонщик не имел права стыдить ребенка в Twitter. «Ребенок выглядит счастливым. Просто дай ему насладиться моментом, не подвергай его влиянию социальных норм», — написал один из пользователей.

Хэмилтон, выступающий за Mercedes, одержал победу в сезоне-2017 «Формулы-1». Для него этот титул стал четвертым в карьере.

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